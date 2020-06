"Não me julgues pela minha cor,

Julga-me pelo meu valor,

Aceitar a diferença é sinal de respeito

Contra guerra só o amor pode fazer efeito"

É isto que canta Virgul na canção "All You Need is Love", lançada há três anos, e cuja a letra assina com Boss AC.

O músico falou com a SIC sobre a questão racial nos EUA, a propósito dos protestos por causa da morte de George Floyd. Virgul diz que o papel da sua música passa, em parte, por apelar à igualdade.