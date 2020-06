A entrega do Prémio Pessoa a Tiago Rodrigues

Direto

O Presidente da República estrega esta noite o Prémio Pessoa ao ator, encenador e dramaturgo Tiago Rodrigues, num ato simbólico que pode acompanhar no site e aplicação da SIC Notícias em direto e que vai substituir a habitual cerimónia na Culturgest, candelada devido à pandemia do novo coronavírus.

"O teatro é um espaço de assembleia humana eminentemente político"

Tiago Rodrigues é a segunda personalidade na área do teatro a vencer o Prémio Pessoa.

Em dezembro, quando foi anunciado que era o vencedor do Prémio Pessoa 2019, o diretor artístico do Teatro Nacional falou com a SIC sobre a forma como encara o teatro e o desejo de ver mais orçamento para a Cultura.

Quem é Tiago Rodrigues?

Dramaturgo, encenador e ator, Tiago Rodrigues soma uma carreira de mais de duas décadas, que conta com a presença regular em palcos internacionais, mas que teve sempre por base Portugal, fosse através da companhia que criou, Mundo Perfeito, ou do compromisso assumido com o Teatro Nacional D. Maria II, na capital.

Filipe Ferreira

Tiago Rodrigues foi nomeado para diretor do Teatro D. Maria II em outubro de 2014, pelo então secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, que o apontou como "um dos mais destacados nomes do sistema teatral português", de acordo com a Lusa.

É uma presença regular nos principais palcos europeus, entre eles os do Festival de Avignon ou do Teatro da Bastilha. Em agosto, "Blindness and Seeing", peça encenada por Tiago Rodrigues, concebida a partir "Ensaio Sobre a Cegueira" e "Ensaio Sobre a Lucidez", de José Saramago, deverá estrear pela companhia inglesa Royal Shakespeare Company.

Desenvolveu uma intensa atividade pedagógica, quer em centros de formação internacionais, como portugueses, e apostou também na dimensão comunitária, associando-se a projetos sociais com jovens e idosos.

Filipe Ferreira

Entre os prémios com que já foi distinguido, estão o Prémio Europa de Teatro de 2018, a atribuição do grau de Chevalier des Arts et Lettres pela República Francesa, ou o prémio da Associação Profissional da crítica francesa para a melhor peça do ano.

No ano passado, o júri do Prémio Pessoa consagrou "uma carreira de excecional projeção dentro e fora do país" e reconheceu "o contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas."

Prémio Pessoa

O Prémio Pessoa é entregue anualmente à pessoa de nacionalidade portuguesa que tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do país, durante esse ano.

O prémio de 2019 é constituído por um diploma e por 60 mil euros.

