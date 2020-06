O presidente do júri do Prémio Pessoa 2019, Francisco Pinto Balsemão, elogiou o contributo de Tiago Rodrigues para as artes performativas, quer em Portugal, como no estrangeiro.

O Presidente da República estregou esta terça-feira o Prémio Pessoa ao ator, encenador e dramaturgo Tiago Rodrigues, num ato simbólico que substituiu a habitual cerimónia na Culturgest, cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.