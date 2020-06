Festival ao Largo muda-se para o Palácio da Ajuda em Lisboa de 10 a 25 de julho

O Festival ao Largo, cuja programação reúne espetáculos de música, bailado e teatro, vai decorrer este ano de 10 a 25 de julho no pátio do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, revelou hoje fonte da organização.

Contactada pela agência Lusa, a presidente do Organismo de Produção Artística (Opart), Conceição Amaral, que gere o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), indicou que o festival faz parte de um programa mais vasto de regresso gradual aos palcos.

De acordo com a responsável, devido às exigências de distanciamento social e de logística do festival ao ar livre, foi necessário mudar este ano o espaço de apresentação do Largo de São Carlos para o pátio do Palácio Nacional da Ajuda, através de um protocolo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

O festival organizado pelo Opart, com a participação dos corpos artísticos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, do coro do TNSC e bailarinos da CNB, irá ainda apresentar teatro, no âmbito de parcerias com o Teatro Nacional D. Maria II, o São Luiz Teatro Municipal e a Orquestra de Oeiras/Cascais, mantendo o mecenato do Millennium BCP.

Para a participação da CNB no festival, durante três dias, a 23, 24 e 25 de julho, "foi necessário adaptar coreografias, repensá-las de forma a terem menos bailarinos em palco e praticamente nenhum contacto entre eles", disse Conceição Amaral.

Ainda antes do festival, está prevista para quarta-feira, no âmbito das comemorações do 10 de junho, Dia de Portugal, um concerto de câmara no TNSC, às 18:00, com o violinista Pedro Meireles e cerca de 20 músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP).

Para 26 e 28 de junho, ainda no quadro da programação desta campanha do Opart, intitulada "Devolver a Confiança para todos e com todos", às 21:00 e às 16:00, respetivamente, deverá realizar-se uma Gala de Ópera no TNSC, com a apresentação de algumas árias de ópera, num projeto da diretora artística, Elisabete Matos, que deverá entrar em digressão por diversas cidades do país, como o Porto.

Esta gala terá a participação da OSP e de cantores solistas portugueses.

"É um projeto de espetáculos de ópera mais ligeiro, para famílias, que não acarreta as necessidades das produções maiores, neste momento impedidas de ser apresentadas, nomeadamente a impossibilidade de ocupar o fosso de orquestra", justificou a responsável.

Também no âmbito desta campanha estão previstas visitas guiadas, para o público, aos bastidores do TNSC, a partir de 22 de junho, e na CNB, a 25 de junho, "para explicar como os artistas se adaptaram diariamente à realidade da pandemia".

No âmbito da mesma campanha, Conceição Amaral disse à Lusa que está prevista a criação de uma programação para a OSP e o coro fazerem uma digressão de concertos nos monumentos nacionais, no quadro da parceria com a DGPC.

"A ideia é dar mais 'alma' aos monumentos com estes concertos, de forma a atrair o público", salientou.

Quanto à atividade 'online' não irá parar, nomeadamente a apresentação do programa semanal de segunda-feira, às 12:00, "O que é que a ópera tem?".

As aulas públicas dos bailarinos da CNB no palco do Teatro Camões serão retomadas a partir de 26 de junho, e os ensaios abertos, no palco do Teatro Camões, a partir de 30 de junho.

Quanto aos Estúdios Victor Córdon, vão ter o reinício das aulas diárias de dança para bailarinos e profissionais da dança, e o acolhimento de artistas e coreógrafos em formato de residência artísticas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.492 mortes e 35.306 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.485 para 1.492, mais 7, enquanto o número de infetados aumentou de 34.885 para 35.306, mais 421, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 21.156 para 21.339, mais 183. Há 394 doentes internados, 65 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Portugal, com 1.492 mortes registadas e 35.306 casos confirmados é o 25.º país do mundo com mais óbitos e o 31.º em número de infeções.

Mais de 406 mil mortos e 7,1 milhões infetados em todo mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 406.466 pessoas e infetou mais de 7.130.550 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan., segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais até às 12:00 de Lisboa.

Pelo menos 3.124.800 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos são o país mais afetado com 111.007 mortos e 1.961.185 casos.

Reino Unido, com 40.597 mortes em 287.399 casos

Brasil com 37.134 mortes (707.412 casos

Itália com 33.964 mortes (235.278 casos)

França com 29.209 mortes (191.185 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou 83.043 casos (três novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.351 curados.

A Europa totalizou 184.256 mortes e 2.301.720 casos, Estados Unidos e Canadá 118.900 mortes (2.057.429 casos), América Latina e Caraíbas 67.114 mortes (1.360.947 casos), Ásia 19.996 mortes (712.983 casos), Médio Oriente 10.715 mortes (491.006 casos), África 5.354 mortes (197.823 casos) e Oceânia 131 mortes (8.648 casos).

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num "grande confinamento" que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.

Links úteis