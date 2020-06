"Voltar é uma espécie de fisioterapia"

Projeto internacional de Pierre Aderne é o primeiro espetáculo a realizar-se no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, desde o início da pandemia do novo coronavírus em Portugal.

Trata-se de um coletivo de músicos de vários países que junta bossa nova, jazz e folk em espetáculos intimistas.

O deste sábado, por exemplo, só vai ser assistido por 100 pessoas que, em vez de ocuparem a sala, vão se sentar em cadeiras colocadas em cima do palco.

Falamos com o músico brasileiro que criou este projeto que nos confessou que este regresso está a ser uma reaprendizagem.

Da parte do Coliseu dos Recreios, conversamos com Ricardo Covões que nos mostrou a nova sinaletica do espaço que tem a intenção de lembrar ao público as regras de segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde.