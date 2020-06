Cerimónia dos Bafta adiada para 11 de abril de 2021

A cerimónia de entrega dos prémios Bafta foi adiada para 11 de abril de 2021 devido à covid-19, anunciaram hoje os organizadores do evento.

A alteração está alinhada com a decisão, também hoje conhecida, dos membros da Academia de Hollywood de adiar os Óscares para dia 25 de abril.

Os prémios da British Academy of Motion Picture and Television Arts and Sciences, considerados o equivalente britânico da Academia americana, serão entregues duas semanas antes dos Óscares.

O anúncio dos nomeados aos Óscares realizar-se-á a 15 de março e as derradeiras votações, pelos membros da academia, terão lugar até 20 de abril, cinco dias antes da realização da cerimónia inicialmente prevista para 28 de fevereiro, segundo o calendário oficial hoje divulgado.

Os membros da Academia de Artes Cinematográficas dos Estados Unidos reuniram-se hoje, 'online', para discutir a data da 93.ª cerimónia dos prémios de cinema, habitualmente no final de fevereiro.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 433.493 pessoas e infetou quase oito milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.