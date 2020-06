Marco Rodrigues quebra a distância dos colegas com o "Desafio À Desgarrada"

"Olá a todos! Tenho muitas saudades do palco, tenho muitas saudades dos aplausos, tenho muitas saudades de estar com vocês e de estar com os amigos. E, por causa disso, resolvi desafiar uma série de amigos para cantarmos ou uma desgarrada ou uma cantiga ao desafio."

Foi assim que no dia 20 de maio, Marco Rodrigues anunciou na sua conta de Instagram o que por aí vinha. A mecânica é a mesma dos cantares à desgarrada, a cantiga popular em que os cantores respondem um ao outro através do improviso. O resultado são vídeos tão dinâmicos, engraçados e frescos que até perdemos a conta ao tempo.

Boss AC, Quim Barreiros, Marisa Liz, Fernando Daniel, Toy, Lenita Gentil e Anjos. Por esta altura já se contam mais do que 10 nomes de áreas diversas da música a responder "no mesmo tom".

Pela iniciativa e criatividade, falámos com o fadista sobre esta forma de criar um conteúdo para as redes sociais, sobretudo num contexto em que os artistas estão a ter que se reinventar. Sobre a criação do "Desafio À Desgarrada", Marco Rodrigues diz que é uma forma de atenuar as saudades, "porque os momentos que vivemos com os colegas, músicos e toda a equipa de estrada são únicos e a falta disso tudo é que é difícil de gerir. O desafio foi uma forma de continuar a fazer o que amo, com quem faz ou fez parte do meu percurso ou pessoas que admiro. As cantigas ao desafio existem no Minho e no Fado existem as desgarradas. Poder juntar os amigos à volta desta forma tão portuguesa de cantar é maravilhoso".

Quanto a convidados improváveis, para o artista já é o que está a acontecer. "A escolha tem sido muito natural e prontamente aceite. O que me deixa muito feliz", acrescenta.

Para já, o "Desafio À Desgarrada" vai continuar por tempo indeterminado. "Vai acontecendo até fazer sentido. Não gosto, nem quero que as pessoas se cansem. O objetivo é o contrário".

Se ficou curioso, partilhamos aqui um exemplo do que pode ver nas redes de Marco Rodrigues. Mas é só um excerto. O melhor mesmo - até para entrar no espírito como deve ser - é visitar as redes do músico para ver e descobrir...improvisos improváveis com alma de fadista.