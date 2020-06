A vida e obra do escritor Carlos Ruiz Zafón

O escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón morreu esta quinta-feira aos 55 anos.

A notícia da morte, inicialmente avançada pela imprensa espanhola, foi confirmada numa publicação na conta oficial do autor no Twitter.

A carreira de Zafón, natural de Barcelona, ficou marcada, entre outras, pela obra "A Sombra do Vento", que lhe valeu reconhecimento no panorama literário internacional.

Em 2006, foi distinguido com o Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído no âmbito do festival literário Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim.

Dez anos mais tarde, regressou a Portugal para apresentar o livro "O Labirinto dos Espíritos", o último de uma tetralogia da qual foram vendidos dezenas de milhões de exemplares.