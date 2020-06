Adiado espetáculo de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo "Deixem o pimba em paz" no Porto

O espetáculo "Deixem o pimba em paz" estava marcado para as 21:00, mas terá de seguir as mesmas regras que a autarquia decidiu aplicar a todos os eventos nesse dia específico.

A Câmara do Porto optou por restringir os horários na noite de São João e proibiu a atividade em todas as salas de espetáculos da cidade a partir das 19:00.

O espetáculo poderá realizar-se, por exemplo no dia seguinte, dia 24 de junho.

Autarcas aprovam regras apertadas para evitar ajuntamentos no São João

As festas de São João estão canceladas, mas os autarcas do Porto e de Gaia aprovaram as regras apertadas para evitar ajuntamentos nas ruas.

Ponte Luís I fechada no São João do Porto

O encerramento na noite de São João da ponte Luís I é uma das medidas tomadas pelas câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia para uma noite que habitualmente leva milhares à rua, foi esta quarta-feira anunciado.

Em nota publicada no seu site oficial, a câmara do Porto indica que ficou decidida "a interdição da ponte Luís I [que faz a travessia sobre o rio Douro], tanto para circulação automóvel como pedonal em ambos os tabuleiros".

Na noite do dia 23 de junho, terça-feira da próxima semana, também as lojas de conveniência e dos serviços de transportes encerrarão mais cedo.

A empresa Metro do Porto "concordou também em terminar a sua operação mais cedo do que o normal na noite do dia 23".

Já a Câmara do Porto avança que determinou "o encerramento efetivo, sem permanência de clientes no seu interior", de estabelecimentos de restauração e bebidas a partir das 23:00 e de outros estabelecimentos de venda de bebidas para o exterior, medida na qual se incluem cafés, pastelarias, lojas de conveniência e outros estabelecimentos comerciais de atividade similar, essas a partir das 19:00.