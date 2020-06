A cerimónia dos Globos de Ouro de 2021 já tem data

A edição de 2021 dos Globos de Ouro, os prémios norte-americanos de cinema e televisão, foi agendada para 28 de fevereiro, avançando no calendário habitual, à semelhança do que aconteceu com os Óscares, foi anunciado esta segunda-feira.

A cerimónia dos Globos de Ouro, uma iniciativa da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (EUA), decorre habitualmente em janeiro, e tem sido considerada uma das antecâmaras do anúncio dos nomeados dos Óscares.

Sem dar mais explicações, a organização dos Globos de Ouro marcou a 78.ª edição para 28 de fevereiro, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação das atrizes Tina Fey e Amy Poehler.

A decisão acompanha, assim, o adiamento anunciado na semana passada da cerimónia dos Óscares de fevereiro para 25 de abril. Os nomeados dos Óscares serão conhecidos a 15 de março.

O impacto da pandemia na indústria cinematográfica

Estas alterações devem-se ao impacto da pandemia da covid-19 na indústria cinematográfica não só norte-americana como global, que levou ao encerramento de salas de cinema, à suspensão de estreias de novos filmes e ao adiamento de produções cinematográficas.

Em maio, a organização dos Globos de Ouro já tinha anunciado alterações no regulamento para permitir que os filmes de países afetados pelo novo coronavírus pudessem competir em igualdade de condições, na próxima edição dos prémios.

Até agora, para participarem na categoria de melhor filme em língua estrangeira (não inglesa), as películas tinham de se estrear nos cinemas dos seus países de origem.

Esse requisito foi agora eliminado, tendo a AIEH decidido aceitar as candidaturas dos filmes que tinham estreia prevista a partir de 15 de março. A data de fim será determinada pela reabertura das salas de cinema em cada país.

Desta forma, os Globos de Ouro - à semelhança dos Óscares - vão receber candidaturas de filmes que ainda não se estrearam em salas de cinema, mas que foram "originalmente pensados para serem projetados nos cinemas".

A organização frisou que esta alteração apenas se aplica ao atual contexto de pandemia. Já em março, a AIEH tinha informado a suspensão do "requisito de que um filme deve ser mostrado aos membros da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood num cinema ou numa sala de visionamento".

Na semana passada, a academia de cinema do Reino Unido também anunciou o adiamento da entrega dos prémios Bafta para 11 de abril.