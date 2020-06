A guitarra mais cara da História foi tocada por Kurt Cobain

É a guitarra mais cara da história. Foi tocada pelo mítico Kurt Cobain, vocalista dos Nirvana, uma das bandas mais influentes de sempre, na gravação do álbum “Unplugged”, em 1993,

Foi leiloada por 6 milhões de dólares, mais de 5 milhões de euros, um recorde que, até agora, pertencia à guitarra de David Gilmour, dos Pink Floyd, vendida no ano passado por mais de três milhões de euros.

As licitações começaram nos 900 mil euros e o comprador foi o australiano Peter Freedman, fundador da empresa Rode Microphones, que anunciou no seu site que vai levar a guitarra em "digressão" por várias galerias e as receitas vão reverter para as artes e para os artistas em dificuldades na sequência da pandemia de Covid-19.

