Mais uma obra de arte em Espanha que sofreu um restauro que correu mal

Um colecionador de arte espanhol ficou, no mínimo, surpreendido com o restauro de uma pintura do artista barroco Bartolomé Esteban Murillo.

O colecionador de Valência pagou 1.200 euros a um restaurador de móveis para que a obra fosse limpa, segundo a espanhola Europa Press.

Foram duas as tentativas para a recuperação do quadro, mas a pintura da Imaculada Conceição ficou irreconhecível.

Outros restauros polémicos em Espanha

O incidente faz lembrar outros "restauros" recentes feitos em Espanha.

Em 2012, uma idosa tentou restaurar a pintura "Ecce Homo", um fresco no santuário de Nossa Senhora da Misericórdia de Borja, em Saragoça

Mas o seu trabalho levou a pintura a ficar conhecida como "Macaco Cristo".

Em 2018, uma estátua de São Jorge do século XVI de uma igreja em Navarra também foi alvo de um "trabalho de restauro".

Há quem compare o novo visual do santo a uma figura da Playmobile.

ARTUS RESTAURACIÓN PATRIMONIO

Atualmente, não há lei em Espanha que proíba qualquer pessoa de restaurar obras de arte, mesmo que não tenha as qualificações necessárias.

"Ato de vandalismo"

Em comunicado, a Associação Profissional de Restauradores e Conservadores (Acre) condenou a inexistência de leis que regulem o setor e qualificou o incidente como um "ato de vandalismo".