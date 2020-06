Estreia mundial do novo filme de Woody Allen será no Festival de Cinema de San Sebástian

O novo filme de Woody Allen, "Rifkin's Festival", abre a 68.ª edição do Festival de Cinema de San Sebastián, que decorre entre 18 e 26 de setembro naquela cidade do País Basco, anunciou hoje a organização.

"A estreia mundial do novo filme de Woody Allen, 'Rifkin's Festival', inaugura, fora de competição, a 68.ª edição do Festival de San Sebastián no dia 18 de setembro, no Auditório Kursaal", lê-se no 'site' oficial do certame.

O filme, uma "comédia romântica escrita e dirigida por Woody Allen", foi rodado no verão do ano passado em San Sebastián e noutras localidades da província basca de Guipúscoa.

"Rifkin's Festival" conta a história de um casal norte-americano que participa no Festival de San Sebastián e fica "cativado pelo festival, a beleza e encanto da cidade e pela fantasia do mundo do cinema".

Do elenco do filme fazem parte, entre outros, Elena Anaya, Louis Garrel, Wallace Shaw e Christoph Waltz.

Esta será a segunda vez que um filme de Woody Allen abre o Festival de Cinema de San Sebastián. A primeira foi em 2004, com "Melinda e Melinda".