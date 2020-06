A Galp Beach Party estaria de regresso à Praia do Aterro Norte por estes dias, se não tivesse sido adiada para o próximo ano. A Covid-19 impediu que a festa do cartaz de 2020 se concretizasse, mas o do próximo ano já começa a ser preenchido.

Martin Garrix e os portugueses Karetus têm presença marcada na Galp Beach Party a 25 e 26 de junho do próximo ano na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos.