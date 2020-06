ProfJam lança novo álbum criado em parceria com benji price

O rapper português ProfJam disponibiliza hoje, online, "SYSTEM", um novo álbum criado em parceria com benji price, anunciou a editora discográfica Sony Music.

Em junho de 2019, ProfJam e benji price tinham revelado o tema "Bad man thing". Um ano depois chega "SYSTEM", o álbum que, segundo a editora, num comunicado hoje divulgado, "é uma prova de fé: no poder da escrita, na capacidade de encaixe, na força de uma visão".

ProfJam e benji price "entenderam no início do ano que tinham ambos vontade de criar algo de novo para o calendário de 2020", e "a pandemia (da Covid-19) acabou por lhes dar o tempo de que necessitavam e tornar óbvio que faria todo o sentido unirem esforços e visões".

"A trabalharem em confinamento, cada um no seu respetivo quartel-general, os dois concentraram-se na escrita, forçando as respetivas fasquias a moverem-se para cima", refere a editora.

O álbum é composto por "11 batidas de primeira linha maioritariamente criadas por benji price (Lazuli dá um contributo num dos momentos do álbum) e 11 sessões de rima em que fica claro que ambos os MC (Mestres de Cerimónias) estão interessados no avanço da sua arte".

As letras dos temas incluem "observações sobre a vida e o sucesso, sobre o game que ambos continuam a querer matar, sobre o futuro e os prazeres, sobre o autoconhecimento".

ProfJam (Mário Cotrim) editou o álbum de estreia, "#FFFFFF", produzido por Lhast e que inclui o tema "Água de Coco", no ano passado, mas estreou-se, em 2014, com a mixtape "The Big Banger Theory".

Em janeiro, o rapper divulgou um novo tema, "HEI", e um mês depois estreou, ao vivo em Lisboa e no Porto, o projeto audiovisual "#000000|Contraste", que consiste num monólogo escrito e interpretado pelo próprio, que "representa uma carta aberta ao mundo espiritual, criando uma discussão em torno do bem e do mal, perante Deus, o Diabo e o Ser Humano".

Com o projeto, o rapper quis dar "seguimento ao trabalho feito no branco total "#FFFFFF", o álbum de estreia do músico".

Benji price (João Ferreira) é um dos artistas e produtores da Think Music, editora fundada em 2016 por ProfJam