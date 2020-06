Realizador Kirill Serebrennikov considerado culpado de fraude por um tribunal de Moscovo

O realizador russo Kirill Serebrennikov foi hoje considerado culpado de fraude por um tribunal de Moscovo, noticia a agência France-Presse.

"Serebrennikov [e os outros acusados, Iuri] Itine e [Konstantin] Malobrodski cometeram uma fraude [...] de uma amplitude particularmente importante", disse a juíza Olesya Mendeleïeva, sem anunciar as penas aplicadas.

A procuradoria pediu seis anos de prisão para o realizador.

"As suas ações foram cometidas com fins de enriquecimento pessoal e enganando os colaboradores do Ministério da Cultura", acrescentou a juíza.

Kirill Serebrennikov, 50 anos, estava acusado de desviar, entre 2011 e 2014, cerca de 129 milhões de rublos (1,65 milhões de euros à taxa atual) de subvenções públicas.

A juíza criticou os acusados por terem agido em grupo e Kirill Serebrennikov por ter "dirigido todos os membros do grupo e tomado medidas para dissimular os roubos".

A procuradoria tinha pedido a condenação dos acusados a penas de entre quatro e seis anos de prisão, enquanto a defesa pedia a absolvição.

Detido em agosto de 2017 durante a rodagem, em São Petersburgo, do seu filme "Leto", o realizador foi levado para Moscovo e colocado em prisão domiciliária até abril de 2019.

Numerosas personalidades da cultura russa e estrangeira exprimiram o seu apoio ao realizador, argumentando que a sua arte, contrária ao conservadorismo das autoridades russas, terá feito inimigos que levaram à sua acusação.Kirill Serebrennikov, diretor artístico do Centre Gogol, um célebre teatro moscovita, negou sempre as acusações.

Cerca de 3.000 personalidades da cultura apelaram hoje, numa petição, ao Ministério da Cultura para renunciar às acusações, denunciando tratar-se de um "caso fabricado".

As notícias mais recentes em https://sicnoticias.pt/ultimas