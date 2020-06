Os 13 rapazes da banda Brockhampton voltam a estar no cartaz do Super Bock Super Rock, onde deveriam atuar na edição deste ano.

Agora, com o adiamento do festival para o próximo ano, a organização veio reconfirmar a presença do grupo norte-americano na praia do Meco, em Sesimbra, a 16 de julho.

O festival realiza-se nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2021.

