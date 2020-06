Os BET Awards aconteceram no domingo, em formato virtual, e a cerimónia ficou marcada por atuações e discursos sobre a discriminação racial.

A noite também ficou marcada pela entrega do prémio humanitário a Beyoncé e a cantora dedicou o prémio aos que saem todos os dias à rua em protesto contra a desigualdade racial.

Os BET Awards acontecem desde 2001 e homenageiam as minorias norte-americanas nas áreas do entretenimento e do desporto.