Veja as primeiras imagens de "Respect"

Foi a própria Aretha Frankin que escolheu a atriz Jennifer Hudson para a interpretar na longa-metragem da realizadora Liesl Tommy, que quis retratar a ascensão da carreira da diva, desde a altura em que cantava no coro da igreja do pai até ser reconhecida como uma das artistas mais icónicas de sempre.

Em 1987, Aretha Franklin foi a primeira mulher indicada no Rock and Roll Hall of Fame, recebeu a Medalha Nacional das Artes do congresso norte-americano, a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente George W. Bush, venceu 18 Grammys e um lugar na história como a raínha do soul.

Temas como "Respect", "I Say A Little Prayer" e "(You Make Me Feel Like A) Natural Woman" são históricos e fazem parte da banda-sonora da primeira longa metragem autorizada baseada na vida de Aretha Franklin, que tem estreia prevista nas salas de cinema nacionais em janeiro de 2021. Veja aqui o trailer.