Cinemas NOS e Cinema City reabrem salas esta quinta-feira

Pela primeira vez depois de mais de três meses, mais de 250 salas de cinema por todo o país, vão reabrir.

De acordo com dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual, na primeira quizena de junho, foram exibidos 48 filmes em sala, para cerca de 4.600 espetadores, que geraram cerca de 22 mil euros em bilheteira.

Antes da pandemia, a média mensal de espectadores nas salas de cinema rondava um milhão de pessoas.

Ir ao cinema já não é igual a antes. O que muda?

Segundo a exibidora, foi feita uma "profunda reorganização de todos os processos de segurança e protocolos operacionais", que incluem, por exemplo, monitorização do sistema de ventilação das salas, uso obrigatório de máscara e "circuitos diferenciados de circulação de entradas e saídas".

Quanto aos filmes que estarão nos cinemas, a exibidora explica que "a paragem, a nível mundial, das produções cinematográficas e adiamentos das estreias de vários filmes" obrigaram a "um novo e complexo planeamento dos filmes em cartaz".