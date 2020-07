Faria 100 anos. Amália, outra maneira de dizer Portugal

Amália Rodrigues faria cem anos.

Brilhante, controversa, nunca indiferente. Amália é uma outra maneira de dizer Portugal.

Comemorações do centenário de Amália começam em julho e duram um ano

Para comemorar o centenário, foi preparado um programa, com início a 1 de julho, que dura um ano. Concertos, exposições, videomapping e a festa de reabertura das casas de fado são algumas das iniciativas previstas para celebrar os 100 anos do nascimento de Amália Rodrigues.

Contará com concertos como o de Camané e Mário Laginha a 23 de julho, transmitido na internet, a "Festa do Fado" entre 3 e 12 de setembro e uma série de exposições como "Amália Fado" no Museu do Fado.

Uma comemoração que terminará com um espetáculo de videomapping no Terreiro do Paço daqui a um ano. A programação completa está disponível no site oficial.