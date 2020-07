Já há (novas) datas para o Vodafone Paredes de Coura

O Festival Vodafone Paredes de Coura vai realizar-se de 18 a 21 de agosto de 2021. Foi um dos que se viu obrigado a cancelar a edição deste ano, por causa da Covid-19.

Pixies, Jarvis Cocker e IDLES já estão confirmados no festival que regressa à Praia fluvial do Taboão no próximo ano.

Princess Nokia, Slowthai, BadBadNotGood, e ainda os Viagra Boys e os Squid também vão integrar o cartaz do festival, em 2021.

A partir de dia 2 de julho ficam disponíveis os passes gerais do festival. Os bilhetes comprados para a edição de 2020 são válidos para o próximo ano, mas é obrigatório proceder-se à troca. Esta troca deverá fazer-se até dia 31 de março de 2021 no local onde o bilhete (da edição de 2020) foi adquirido.

O Vodafone Paredes de Coura garante reembolsos entre os dias 16 e 30 de setembro de 2021. Para isso, o pedido tem de ser feito na primeira quinzena desse mesmo mês.