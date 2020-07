Por causa da pandemia, a filha de Piruka esteve com o pai na atuação da reconfirmação no Sumol Summer Fest. O rapper vai subir ao palco da Ericeira no primeiro dia do festival.

Foram também anunciados novos nomes: Lon3r Johny com Sippinpurp, Phoenix RDC, Riot, Mobbers e, ainda, um espetáculo de hip hip chamado "Eixo Norte-Sul".

O Sumol Summer Fest volta à Ericeira a 2 e 3 de julho de 2021.