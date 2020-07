Seis concertos (clássicos) de Elton John para ver online

O primeiro concerto fica disponível na plataforma YouTube esta sexta-feira. Elton John vai usar o canal oficial para divulgar vários concertos que marcaram a carreira deste músico britânico.

O primeiro a ser partilhado decorreu em 1976, na Escócia, no Playhouse Theatre. "Elton John: Classic Concert Series" prossegue com espetáculos na Austrália, em Itália, no Brasil, nos Estados Unidos e na Turquia. Um concerto por semana, sendo este último de 2001. A estreia é esta sexta-feira, mas os concertos seguintes vão ser disponibilizados a cada sábado.

O concerto que teve lugar a 17 de setembro, em Edimburgo, reflete o tempo de "Don 'Go Breaking My Heart". Podem ouvir-se temas como "Skyline Pigeon", "Rocket Man", "Daniel" e "Bennie and the Jets".

Esta série de espetáculos vai juntar fundos para doar à Elton John AIDS Foundation. Diz o músico que este fundo de emergência pretende ajudar "parceiros da linha de frente a prepararem-se e a responderem à pandemia e aos seus efeitos na prevenção e assistência ao HIV para as comunidades mais marginalizadas".

Na comunicação à imprensa, Elton John fala de 37.5 milhões de pessoas que vivem com o HIV e que não podem ficar impedidas de fazer testes e tratamentos.