Morricone fez um filme com os temas que compôs

No ano passado, Ennio Morricone esteve em Lisboa para celebrar, em palco, 60 anos de carreira. O concerto fez parte da digressão que Morricone sabia ser de despedida.

Ennio Morricone morreu esta segunda-feira, aos 91 anos, em Roma, cidade onde nasceu. Estava hospitalizado depois de ter sofrido uma queda.

Foram mais de 500 as obras para cinema e televisão e uma centena de composições clássicas. E apesar do estatuto em Hollywood, o óscar tardou em chegar. Só à sexta nomeação, e já com 87 anos, é que Morricone conseguiu a estatueta dourada pela banda sonora do filme de Quentin Tarantino "Os Oito Odiados".

Na memória de muitos ficam as bandas sonoras de filmes como Cinema Paraíso, ou os Westerns, de Sergio Leone, como "O Bom, o Mau e o Vilão".

Há um ano, Ennio Morricone foi aplaudido pelo público português na Altice Arena. Morricone despediu-se dos palcos com uma digressão onde foram interpretados temas da história do cinema. E Lisboa foi um dos pontos de passagem da digressão.