GoldLink confirmado na edição de 2021 do SBSR

GoldLink sobe ao palco do festival do Meco dia 16 de julho de 2021.

O rapper editou a primeira mixtape, "The Good Complex", em 2014. O primeiro disco surgiu em 2017 pela editora RCA: "At What Cost" contou com colaborações de Wale, Shy Glizzy e Kaytranada, entre outros. Já este ano, o segundo disco, "Diaspora", voltou a ter convidados de peso: Pusha, Tyler, the Creator, Khalid e Wizkid participaram no álbum de GoldLink.

O hip hop de GoldLink sobe ao palco dia 16 de julho de 2021. O festival regressa à Herdade do Cabeço da Flauta de 15 a 17 de julho. Estão já confirmados nomes como Foals, Local Natives, Kali Uchis, Boy Pablo, Brockhampton e o português Slow J. No dia 15 está programada a atuação do Jungle DJ set.