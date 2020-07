Já pode conhecer os aposentos de D. Maria Pia no Palácio Nacional de Sintra

Desde o dia 1 de julho que o público já pode conhecer as divisões e o mobiliário que pertenceram a D. Maria Pia. O cenário está a ser reconstituído há cerca de um ano a partir de fotografias antigas.

Por causa da pandemia da covid-19, quem visitar o Palácio terá de usar máscara e desinfetar as mãos e, de acordo com o diretor do Palácio Nacional de Sintra, António Nunes Pereira, a retoma dos visitantes está a ser "um bocadinho lenta".