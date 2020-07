Miguel Araújo entre as (re)confirmações do EDP Cool Jazz

Os músicos portugueses Miguel Araújo, Rui Veloso e Tiago Nacarato vão, como estava previsto, atuar na 17.ª edição do festival CoolJazz, em Cascais, mas em julho de 2021, despois do adiamento deste ano.

Num comunicado hoje divulgado, a promotora Live Experiences promete que "a noite de 24 de julho de 2021 será das mais memoráveis da música portuguesa no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais", com Miguel Araújo e Rui Veloso "num concerto único e especialmente pensado" para o CoolJazz." Na mesma noite, Tiago Nacarato convida Bárbara Tinoco para uma participação especial", refere a promotora.

Os bilhetes para esta noite com dois concertos estarão à venda a partir de sexta-feira.A 17.ª edição do festival EDP CoolJazz estava prevista para este mês, em Cascais, no Hipódromo Manuel Possolo, mas foi adiada para 2021, devido à pandemia da covid-19.

Para 2021 também já tinham sido confirmadas as atuações de Yann Tiersen (21 de julho), Lionel Richie (25 de julho), Neneh Cherry e Kokoroko (27 de julho), Herbie Hancock (28 de julho) e Jorge Ben Jor (31 de julho).

Os bilhetes já vendidos para este ano "serão válidos para a edição em 2021, não sendo necessário fazer a troca". A promotora recorda que, "em caso de reembolso, e no seguimento da aprovação da Lei 19/2020 de 29 de maio de 2020, os portadores de bilhetes têm direito a` emissão de um 'voucher' de igual valor ao preço pago, a ser solicitado no local onde adquiriu o bilhete".