A série "The Crown" vai ter uma sexta temporada

A sexta temporada deverá abranger o início do século XXI.

O criador da série britânica, Peter Morgan, considera que, com uma sexta temporada, vai ser possível apresentar mais detalhes da vida da Rainha isabel II e da família real britânica.

A sexta temporada da série "The Crown" deverá, também, ser a última.

"The Crown" estreou em 2016 com a atriz Claire Foy no papel principal. Claire Foy participou em duas temporadas e, em 2017, ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz. Nesse mesmo ano, a série também ganhou o Globo na categoria de Melhor Série de Drama.

Já este ano, Olivia Colman foi a vencedora do Globo pela interpretação da rainha Isabel II. A atriz de 48 anos vai regressar ao papel na temporada 4, que deverá estrear no final de 2020.

"The Crown" ganhou 3 Globos de Ouro e 8 Emmys. Em 2017 e 2018 venceu, ainda, 3 prémios BAFTA, os mais importantes no cinema britânico.