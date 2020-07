"É a banda sonora da nossa vida". O regresso aos palcos dos Xutos & Pontapés em concerto intimista

Os Xutos & Pontapés regressaram esta quinta-feira aos palcos, com um concerto no Tivoli, em Lisboa. Foi um espetáculo intimista, com menos de 500 pessoas na sala, a lotação máxima permitida. O uso de máscara durante o espetáculo foi obrigatório. À entrada, a desinfeção das mãos também.

À porta da sala de espetáculos, a União Audiovisual esteve a fazer uma recolha de bens alimentares. O grupo foi criado por profissionais do ramo de audiovisual, um setor muito afetado pela pandemia. O objetivo é ajudar os trabalhadores da área, como técnicos de espetáculos, artistas, maquilhadores, cabeleireiros, produtores e encenadores.

Os Xutos & Pontapés foram obrigados a parar por causa da pandemia de Covid-19. O concerto no Altice Arena, que era para ter acontecido a 1 de maio, foi adiado.