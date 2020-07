Iggy Pop e Bauhaus em Vilar de Mouros em 2021

Iggy Pop estava confirmado na edição de 2020, adiada devido à COVID-19. No EDP Vilar de Mouros deverá apresentar o disco "Free", editado em 2019.

O festival vai realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2021 e os nomes agora confirmados sobem ao palco dia 28, último dia do festival minhoto.

Em 2008, os Bauhaus editaram "Go Away White", disco que ditaria o término da carreira, mas a banda britânica regressa para o ano com temas clássicos como "Bela Lugosi’s Dead", "God in na Alcove", "Kick in the Eye" ou "She’s In Parties".

Os bilhetes para o EDP Vilar de Mouros já estão à venda (custam 80 euros para os 3 dias e 40, para um dia de festival). Os passes gerais e bilhetes adquiridos para a edição deste ano, são válidos em 2021.