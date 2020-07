Um filme português e outro do egípcio Atom Egoyan para ver no cinema

João Lopes sugere o novo filme de Rodrigo Areias: "Surdina". Filmado em Guimarães, este melodrama nostálgico tem argumento de Valter Hugo Mãe e banda sonora de Tó Trips.

"Convidado de Honra", de Atom Egoyan, é outro destaque do crítico de cinema. O filme canadiano do realizador egípcio conta uma história enigmática sobre um pai e uma filha que vivem assombrados pelos fantasmas do passado.

Esta semana recordamos ainda o maestro e compositor italiano Ennio Morricone que morreu em Roma, a 6 de julho, aos 91 anos. Deixou um legado de quase 500 bandas sonoras para cinema e televisão.