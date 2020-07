Há uma nova exposição (com um filme) nas Carpintarias de São Lázaro

O Palácio Nacional de Sintra mostra agora ao público os aposentos de D. Maria Pia. Na sessão de cinema, João Lopes sugere "Surdina" e "Convidado de Honra" e recorda a vida e obra de Ennio Morricone. Matias Damásio escreveu um tema para homenagear todos os que estão na linha da frente, na luta contra a Covid-19 e decidiu ceder os direitos à Refood. No cartaz também há lugar para a exposição (com um filme) que vai abrir a nova programação das Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa, no dia 18 de julho.