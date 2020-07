Grant Imahara, ator e apresentador de "Caçadores de Mitos", morre aos 49 anos

O ator, apresentador e engenheiro norte-americano Grant Imahara morre aos 49 anos.

A notícia foi avançada pelo Discovery Channel num comunicado enviado à CNN.

"Ficámos com o coração partido ao receber as notícias sobre o Grant. Ele era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem realmente maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com a família", disse em comunicado, enviado à CNN, a Discovery Channel.