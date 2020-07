Sessão de cinema: “Duas Horas na Vida de uma Mulher”

Foi no ano de 1962 que surgiram dois dos títulos mais emblemáticos da Nova Vaga francesa: “Viver a sua Vida”, de Jean-Luc Godard, desencantado retrato de uma prostituta de Paris, e “Jules e Jim”, de François Truffaut, reflexão poética sobre os limites da liberdade e do amor.

Por vezes, o peso lendário desses filmes faz-nos esquecer que foi também em 1962 que se estreou o belíssimo “Cléo de 5 à 7”, assinado pelo principal nome feminino da Nova Vaga: Agnès Varda (1928-2019). Lançado entre nós como “Duas Horas na Vida de uma Mulher”, este é um clássico algo esquecido, agora disponível numa plataforma de streaming.

O período de tempo a que o título se refere é vivido por Cléo (Corinne Marchand), uma jovem cantora, num misto de medo e nostalgia romântica. Por um lado, ela fez um exame médico para saber se terá um cancro; por outro lado, a sua deambulação por Paris tem qualquer coisa de roteiro intimista sobre o destino e a procura da felicidade.

Rodado em belíssimas imagens a preto e branco, “Duas Horas na Vida de uma Mulher” é um filme revelador da energia criativa dos autores da Nova Vaga: Varda assume a riquíssima herança do melodrama clássico (a começar pela obra de Jean Renoir), ao mesmo tempo que organiza o seu filme como uma “reportagem” em que, mesmo através de detalhes aparentemente anódinos do quotidiano, vamos descobrindo a sensibilidade, as emoções e os pensamentos de Cléo.

Sem esquecer que tudo isto acontece através de uma delicada musicalidade narrativa que, como é óbvio, tem um elemento fundamental na banda sonora composta por Michel Legrand (1932-2019) — aliás, há uma cena do filme em que o próprio Legrand, ao piano, acompanha Corinne Marchand na canção “Sans Toi”.

Filmin