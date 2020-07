Há (mais) novidades no SBSR de 2021

A$AP Rocky está garantido no Meco, em 2021. Era um dos artistas que subiria ao palco na edição deste ano do Super Bock Super Rock. O festival foi adiado, mas confirma a presença do rapper no dia 15 de julho do próximo ano.

Entre as confirmações hoje avançadas estão os Hot Chip. A banda de Joe Goddard e de Alexis Taylo vai atuar dia 16 de julho, daqui a um ano, exatamente.

Os britânicos Wire - formados em 1976 - mas também os norte-americanos Son Lux e os portugueses Ganso são outros dos nomes confirmados no SBSR de 2021. A somar a este cartaz, Pedro de Tróia.

O festival realiza-se na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, entre os dias 15 e 17 de julho. Já tinham sido anunciados os Foals, Kali Uchis, Local Natives, Boy Pablo, Brockhampton e Slow J.