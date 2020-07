Salas de espetáculo independentes enfrentam a crise

As dificuldades da crise no setor cultural provocadas pelos efeitos da pandemia estão a unir salas independentes de todo o país que estão a organizar-se para formar uma Associação que já conta com 23 salas que receberam ao todo, mais de 1 milhão de pessoas em 2019. Uma iniciativa que procura sensibilizar o público e o Estado, para a importância de espaços como a Galeria Zé dos Bois em Lisboa, que também teve de se adaptar para continuar a promover atividades culturais.