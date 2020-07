Sessão de cinema: “O Homem do Oeste”

Muitas vezes se refere o “western” como o género mais genuíno da produção clássica de Hollywood. Num sentido eminentemente nacional: através dos seus heróis e anti-heróis, o “western” desenvolveu-se como um espelho paradoxal, porque pleno de contrastes, da epopeia do Oeste ao longo do século XIX e, nessa medida, da própria definição geográfica e política dos EUA.

Vale a pena recordar que, depois do período épico das décadas de 1930/40, há uma segunda vaga do “western” em que os mais variados cineastas começam a discutir os pressupostos dramáticos e ideológicos dos filmes clássicos. “O Homem do Oeste”, de Anthony Mann, é um excelente exemplo dessa viragem — um verdadeiro clássico que, agora, pode ser visto ou revisto numa plataforma de streaming.

Mann terá ficado mais conhecido pelas superproduções que assinou na fase final da sua carreira, com destaque para “A Queda do Império Romano” (1964). O certo é que ele foi um dos mais fascinantes autores de “westerns”, tendo dirigido vários títulos lendários com James Stewart, incluindo “Winchester 73” (1950).

No caso de “O Homem do Oeste”, a vedeta é Gary Cooper. Estava-se em 1958 e a sua saúde era já frágil — viria a falecer em 1961, contava 60 anos. Há nele um misto de cansaço e lucidez que ecoam na personagem do “homem do Oeste”, figura trágica a contas com a pesada herança dos seus tempos de fora da lei.

Tirando partido das imagens em CinemaScope (era a época áurea dos “formatos largos” nos ecrãs das salas escuras), Mann elabora uma saga cuja tensão física não exclui, antes intensifica, uma dimensão subtilmente intimista. Além do mais, com um elenco que integra alguns veteranos destas andanças, incluindo Arthur O’Connell e Lee J. Cobb, e ainda Julie London, uma cantora de sucesso com alguma evidência na produção de Hollywood ao longo da década de 50.

TVCine