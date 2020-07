"A Menina com os Olhos Ocupados" convida os mais pequenos a olhar à volta

É o primeiro livro escrito por André Carrilho. O ilustrador inspirou-se para a temática depois de ter sido pai. Trabalhou no livro "A Menina com os Olhos Ocupados" durante cerca de um ano.

André Carrilho tem 46 anos e trabalha mais habitualmente na área do cartoon político, tendo já colaborado com publicações como The New York Times, The New Yorker ou Vanity Fair.