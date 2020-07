Restauro dos painéis de São Vicente. Equipa garante que vão ficar o mais próximo possível do original

A equipa que lidera o restauro dos painéis de São Vicente garante que a obra vai ficar o mais próximo possível do original de 1470, concluído pelo pintor Nuno Gonçalves.

As seis pinturas, classificadas de tesouro nacional, estão agora sem molduras, de forma a que os especialistas possam observar toda a madeira pintada.

"Vamos tentar recuperar o mais possível o original que o artistas fez, mantendo a estabilidade e a conservação", explica uma das especialistas envolvida no restauro.



O processo de restauro ainda está no início, mas é possível visitá-lo desde maio, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.

"Parece que não se passa nada, mas este momento é crucial" para o levantamento de informação já existente, e aquela que das pinturas se poderá retirar, mediante tecnologia muito sofisticada, explicou à agência Lusa a especialista em conservação e restauro do MNAA Susana Campos.

Dentro de uma "casa" com enormes janelas, para continuarem a ser admiradas pelos visitantes, as seis pinturas classificadas de tesouro nacional estão agora sem molduras, de forma a que os especialistas possam observar toda a madeira pintada, incluindo o verso.

Uma equipa de três especialistas dedica-se diariamente a reunir documentação fotográfica de todo o processo, com vários tipos de recolha de imagem, usando luz normal, luz rasante, ultravioleta, radiografia, refletografia de infravermelhos, entre outras técnicas avançadas.

"Esta informação, e todo o material que estamos a reunir vai ajudar a perceber melhor a técnica usada pelo pintor, as intervenções que os painéis já sofreram e, assim, compreender melhor o estado em que estão atualmente", disse a investigadora à Lusa.

Só com estes dados, a equipa poderá levantar questões e tomar decisões para os passos seguintes do trabalho de restauro desta obra maior da pintura europeia do século XV, que continua a intrigar apaixonados pela arte, e a desafiar teorias de historiadores sobre quem eram realmente, ou quem representavam, na época, as 57 figuras em redor da dupla figuração de São Vicente, dispostas neste retrato coletivo.

Os Painéis de São Vicente, atribuídos a Nuno Gonçalves, são a mais celebrada das pinturas portuguesas, foi descoberta em 1882 no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Alfama.