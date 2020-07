Sessão de cinema: “Nós, ao Anoitecer”

Nestes tempos de muitas e fundamentais discussões sobre o modo como o cinema reflecte, ou não, a diversidade humana, é habitual dizer-se que a maioria dos filmes passou a privilegiar as personagens jovens… Haverá uma parte de verdade em tal observação; mas, tomada à letra, essa será uma maneira simplista de avaliar a questão, mesmo se é um um facto que não estamos em época de super-heróis da terceira idade…

Produzido e difundido pela Netflix, “Nós, ao Anoitecer” (2017) é, antes do mais, um filme centrado em actores de exemplar veterania. A saber: Robert Redford e Jane Fonda, nascidos, respectivamente, em 1936 e 1937 (portanto, com 81 e 80 anos de idade quando o filme foi estreado).

O mínimo que se pode dizer é que não encontramos, aqui, qualquer visão paternalista do envelhecimento. Bem pelo contrário, este é um filme ligado à nobre tradição melodramática “made in Hollywood”, uma história de exaltação da vida, do desejo de viver e partilhar emoções. Sem deixar de ser, claro, uma crónica sobre o “peso” da idade, suas vivências e modos de partilha.

Redford e Fonda representam dois vizinhos de uma pequena cidade do estado do Colorado. De facto, conhecem-se há muitos anos, mas nunca tiveram qualquer relação próxima. Quando ambos ficam viúvos, algo muda, nascendo entre eles uma cumplicidade que envolve o corpo e a alma — literalmente: o título original é “As nossas almas à noite” (“Our Souls at Night”).

Curiosamente, sendo um filme de sensibilidade e lugares americanos, trata-se de uma realização de um cineasta da Índia: Ritesh Batra, internacionalmente conhecido desde o sucesso de “A Lancheira” (2013). Para Fonda e Redford, esta foi a quarta vez em que contracenaram, depois “Perseguição Impiedosa” (Arthur Penn, 1966), “Descalços no Parque” (Gene Saks, 1967) e “O Cowboy Eléctrico” (Sydney Pollack, 1979).

