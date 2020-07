"Amália morreu sem conseguir resolver a ideia de que não foi aquilo que quiseram fazer dela"

"Amália nunca falta aos resistentes antifascistas, quase todos ligados ao PCP", contou-nos, em entrevista, Miguel Carvalho.

O repórter da Visão publicou recentemente um livro onde explora a ligação de Amália Rodrigues com política.

Miguel Carvalho entrevistou mais de 100 pessoas e conta com vários documentos inéditos.

A biografia política de Amália Rodrigues foi editada no mês em que se celebram 100 anos do seu nascimento.