A homenagem do ex-marido de Naya Rivera depois da morte da estrela de Glee

Foi através de uma publicação na rede social instagram que Ryan Dorsey, o ex-marido de Naya Rivera, lhe fez uma homenagem. Foram as primeiras palavras públicas depois da morte da atriz, como conta a BBC.

"É tão injusto. Não há palavras para expressar o vazio deixado no coração de todos. Eu não consigo acreditar que isto é a nova realidade. Não sei se algum dia vou acreditar. Tu estavas aqui. Nós estávamos a nadar com o Josey no dia anterior. A vida simplesmente não é justa."

Ryan e Naya casaram-se em 2014 e estiveram juntos quatro anos. Têm um filho em comum, o Josey, que descreve como o "rapaz mais doce, gentil e esperto" que poderiam ter.

"A vida é sobre bons e maus momentos, mas com o Josey tudo se torna mais fácil, porque uma parte de ti estará sempre connosco."

Naya e o filho de quatro anos, Josey Hollis Dorsey, estavam a nadar no lago Piru quando a atriz desapareceu. O filho voltou ao barco e, quando as autoridades chegaram, Josey disse que ambos estavam a nadar e que não sabia o que tinha acontecido com a mãe.

Segundo o The New York Times, o filho da atriz "foi encontrado sozinho no barco por um homem que passava pelo local". Tinha o colete salva-vidas vestido, sendo que um segundo colete estava dentro da embarcação.

O corpo da atriz da série "Glee" foi encontrado no dia 13 de julho no lago Piru, no estado norte-americano da Califórnia.

A autópsia realizada confirmou que a causa da morte foi afogamento acidental. O corpo da atriz, de 33 anos, não demonstrava lesões, não foi identificada qualquer doença que pudesse levar à morte, nem apresentava indícios de álcool ou droga. Dessa forma, o médico legista, informou em comunicado, que Naya Rivera morreu de afogamento acidental.