Fernando Tordo está a gravar, juntamente com a Banda Sinfónica Portuguesa, um novo álbum que reúne os temas mais conhecidos do cantor português.

Este encontro tinha data marcada para a noite de São João, no Porto, no entanto a pandemia fez com que este projeto se tornasse num álbum.

Os 60 elementos da banda reuniram-se no multiusos de Gondomar, pela 1ª vez, para gravar alguns dos temas mais conhecidos.