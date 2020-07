Morreu o criador de moda Kansai Yamamoto que definiu o estillo de David Bowie

O designer japonês Kansai Yamamoto, considerado um pioneiro da moda no Japão e conhecido pelas suas colaborações com David Bowie, Elton John, morreu na sequência de uma leucemia, aos 76 anos.

"Deixou este mundo em paz, rodeado daqueles que o amavam", escreveu a sua filha no Instagram, a atriz Mirai Yamamoto, na foto que publicou em que está com o pai. "Aos meus olhos, o meu pai não era apenas a pessoa enérgica e elétrica que o mundo conhecia, mas também um ser carinhoso, benevolente e afetuoso".

Kansai Yamamoto era conhecido pelas suas criações audazes que desafiavam as normas no que respeita a género, usava cores vibrantes e padrões vanguardistas.

Alcançou notoriedade nos desfiles de moda internacionais da década de 1970 e com as colaborações com David Bowie, entre as quais uma série de roupas para o alter ego Ziggy Stardust.

"Considerei a estética de David e sua ânsia de transcender as fronteiras do género extremamente belas", disse numa entrevista à The Cut em 2018, dois anos após a morte do cantor britânico.

As criações de Kansai Yamamoto usam elementos da cultura japonesa, como as capas cobertas com carateres sino-japoneses (kanji) que desenhou para David Bowie.

Um estilo gráfico atraente, com cores saturadas e padrões vivos, distinguiram-no de outros ícones da moda japonesa mais minimalistas..

Kansai Yamamoto e David Bowie