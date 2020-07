Shakespeare nas Ruínas do Carmo pelo Teatro do Bairro

As palavras, escritas por William Shakespeare vão ouvir-se pela primeira vez no palco construído nas Ruínas do convento do Carmo em Lisboa...na forma da peça Rei João. Não há registos, conhecidos, de que a obra tenha sido encenada em Portugal. Uma estreia para o Teatro do Bairro e para o encenador António Pires