Documentário Zé Pedro Rock n' Roll estreia esta quinta-feira nas salas de cinema

Quase três anos depois da morte de Zé Pedro chega aos cinemas um documentário que recorda a vida do guitarrista dos Xutos e Pontapés.

A relação com a música vinha desde novo, por influência do pai, e uma das memórias é uma ida ao festival Cascais Jazz, na adolescência, que é recordada no documentário.

No verão de 1977, numa viagem de comboio pela Europa, foi a um festival punk no sul de França, decisivo para a formação pessoal e para o que queria fazer de futuro, como contou no filme.

De regresso a Lisboa, mergulhado na estética punk rock, formou os Xutos & Pontapés, cujo primeiro concerto aconteceu a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa.

No documentário são recordados os problemas de saúde, derivados dos excessos com a droga e o álcool, o transplante de fígado e a vida de palco.

Colecionador de música, a par da vida nos Xutos & Pontapés, Zé Pedro desdobrou-se noutros projetos, com programas de rádio, a gerência e curadoria do Johnny Guitar, e entrada nos grupos Cavacos, Palma's Gang, Maduros e Ladrões do Tempo.

Um trabalho que mereceu o prémio do público no Doclisboa em 2019 e que chega agora às salas de cinema nacionais