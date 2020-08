A resistência do "Bando"

Agora, O Bando olha para trás, num balanço a pensar no futuro, que passa pelo projeto "Movimento Zebra". Uma iniciativa de formação teatral que promove a interculturalidade através da criação artística. Uma das provas criativas que "O Bando" quis manter, sem esquecer as normas de segurança que também implementou na elaboração e apresentação da peça "Antes do Mar"