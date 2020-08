Guns N' Roses regressam a Portugal em 2021

A banda Guns N' Roses vai regressar Portugal dia 2 de junho de 2021, depois de ter cancelado o concerto que estava marcado para dia 20 de maio, em Oeiras, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Na rede social Facebook a promotora Everything is New disse que a digressão da banda norte-americana foi adiada para 2021 e vai ter início em Portugal.

"Em virtude da atual situação provocada pela Covid-19, a tour de verão dos Guns N' Roses foi adiada para 2021, com início em Lisboa no dia 2 de junho, no Passeio Marítimo de Algés", lê-se no comunicado.

Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data. Para quem não adquiriu, os bilhetes já se encontram à venda no site.