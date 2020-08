Atores portugueses são protagonistas de episódio-piloto de série em Los Angeles

Os atores portugueses Francisco Froes e Tiago Felizardo apresentam, na sexta-feira, o episódio-piloto da série de comédia “No Actor Parking”, que protagonizam com os norte-americanos Tom Albanese e Pancho Moler.

O episódio-piloto conta com a participação de Joaquim de Almeida, que faz de si próprio, de J.C. Lee (filha do criador dos super-heróis da Marvel Stan Lee) e da estrela latina do Instagram Leli Hernandez.

Isto é a ‘Entourage’ encontra ‘The Office’ se a rapaziada de ‘Entourage’ ainda fosse desconhecida”, disse à Lusa Francisco Froes. “É uma mistura entre essas duas séries, uma ‘Entourage’ com uma vertente mais cómica e numa fase de carreira mais no início”, acrescentou.

A História

A série vai circular em torno de uma pequena agência de talentos numa das partes menos nobres de Hollywood e das peripécias de personagens que estão a tentar chegar ao topo na cidade onde os sonhos do cinema são criados (e destruídos).

A personagem de Francisco Froes

Francisco Froes interpreta Cooper Stevens, um rapaz ingénuo que se muda para Los Angeles à procura do sucesso.

A personagem de Tiago Felizardo

Tiago Felizardo faz de Tiago, uma grande estrela europeia que não consegue a mesma atenção em Hollywood.

A ideia dos atores era fazer um evento de estreia, mas os condicionamentos da pandemia de Covid-19 levaram a que o lançamento seja feito apenas numa plataforma online.

“Tínhamos pensado que íamos fazer só episódios de 10 minutos, mas o objetivo sempre foi que a série fosse para a televisão”, explicou Francisco Froes.

Este piloto será mostrado às cadeias de televisão com o intuito de fazer uma série completa. “Andamos aqui a bater às portas e a usar os contactos que temos”, descreveu o ator.